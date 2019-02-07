ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты

Регистрация кандидатов в президенты заканчивается 8 февраля.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты. Решение Комиссия приняла на заседании в четверг, 7 февраля. Регистрация кандидатов заканчивается 8-го числа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter