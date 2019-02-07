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ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты

13:48, 07 февраля 2019
Выборы 2019
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Порошенко официально стал кандидатом в президенты / фото УНИАН

Решение Комиссия приняла на заседании в четверг, 7 февраля. Регистрация кандидатов заканчивается 8-го числа.

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Теги: #Порошенко#ЦИК