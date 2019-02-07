ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты
13:48, 07 февраля 2019Выборы 2019
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Регистрация кандидатов в президенты заканчивается 8 февраля.
Порошенко официально стал кандидатом в президенты / фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты.
Решение Комиссия приняла на заседании в четверг, 7 февраля. Регистрация кандидатов заканчивается 8-го числа.
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