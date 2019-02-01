Эксперт по кибербезопасности назвал основные угрозы на выборах президента

Эксперт считает, что возможно изменение результатов электронного подсчета голосов.

Выборам президента Украины в этом году грозят разнообразные хакерские атаки. Одной из ключевых целей может стать Государственный реестр избирателей.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко, передает «Обозреватель». По его словам, украсть личные данные украинцев из этого реестра сегодня слишком просто.

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"Первый фактор – это взлом самого сервера реестра. А второй – это человеческий. Когда человек, работающий с этим сервером, может просто продать эту информацию. А продавать он ее будет тем же политикам, которые собирают себе электорат", – уточнил Денисенко.

Он уверен, что Украину на выборах ждут многочисленные манипуляции, причина которых – отсутствие нормальной сетевой защиты. Эксперт также привел один из примеров прошлых местных выборов.

"Предвыборная кампания одной из партий, сельский уровень. Люди заказывают листовки, которые нужно распечатать и раздать прохожим. При передаче листовок в типографию в электронном письме была изменена информация в листовках. Фамилии поменяли и т.д. Вот такой пример влияния на избирателей" , – рассказал Денисенко.

Он также не исключает вмешательства в автоматизированные системы. Возможна и смена результатов электронного подсчета голосов, ведь никто не будет многократно пересчитывать бюллетени.

"Если информация о количестве голосов будет изменена, вы сами понимаете, какие будут последствия", – предупредил эксперт.