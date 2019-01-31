Эксперт спрогнозировал, как будут голосовать переселенцы и "развеял миф" об их пророссийских взглядах

Он отметил, что переселенцы выбрали Украину и Европу.

Переселенцы не будут голосовать за пророссийских кандидатов в президенты Украины. Все они – это люди европейского выбора.

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Об этом заявил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, передает «Обозреватель». Однако, подчеркнул он, нынешней власти временно перемещенные лица тоже не доверяют.

"Я думаю, они уже сделали определенные выводы и это показывают последние соцопросы. 88% переселенцев не доверяют никому из действующих политиков власти. Там (в антирейтинге.- Ред.) не было оппозиционных политиков, таких как Анатолий Гриценко, там не было Вакарчука или Зеленского", – пояснил Калинин.

"Но мне хотелось бы развеять миф, что переселенцы будут голосовать за пророссийского кандидата. Это неправда. Переселенцы – это люди, которые были вынуждены выехать с украинской территории. Они выбрали Украину, они выбрали Европу, поэтому они будут голосовать за проевропейских кандидатов", – заверил активист.