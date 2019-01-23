"Мир любой ценой": политолог объяснил, как РФ будет пробовать влиять на выборы в Украине

Россия на украинских выборах будет вбрасывать тезис о мире любой ценой, считает эксперт.

Одним из главных тезисов, которыми Россия постарается повлиять на выборы в Украине, будет "мир любой ценой".

Такое мнение выразил политолог Евгений Магда на круглом столе "Вмешательство РФ в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины", передает "Прямой".

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"Каким будет инструментарий этого влияния в украинских реалиях? Прежде всего,, это распространение информации через различные медиа, в первую очередь, через социальные сети. Не секрет, что есть определенный уровень десакрализации власти в Украине, чем мы с одной стороны отличаемся от РФ, с другой чем мы серьезно подставляемся под удар, потому что, фактически, те влияния, которые существуют, существенно уменьшают украинские возможности для сопротивления", - заявил политолог.

По его словам, Россия будет вбрасывать тезис о мире любой ценой.

"Будет тезис, который сейчас существует, о мире любой ценой. Я думаю, вы его видите в разнообразных интерпретациях, когда с одной руки говорят "нам нужен мир" (и много людей даже подсознательно поддерживают это, потому что общество устало от войны). С другой стороны рука, в которой должна быть цена этого мира, она сейчас не поднимается. Поднимут ее или нет, это будет зависеть от каждого из нас, как избирателя, осенью 2019 года уже при определенном результате парламентских выборов", - подчеркнул Магда.