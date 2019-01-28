Вакарчук может готовить свой список на парламентские выборы – политолог

Политолог считает, что произошло перетекание части его электората, которая хотела новых лиц, к Зеленскому.

Лидер группы "Океан Эльзы" хочет привести новых людей в политику, поэтому очевидно, что будет некий "список Вакарчука".

Такое мнение высказал в ток-шоу "Ситуация" на "Прямом" профессор политологии НАУКМА Алексей Гарань.

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"Я думаю, что Вакарчук пропустил... Если он хотел баллотироваться, а он держал интригу до последнего... Он пропустил тот момент, когда об этом нужно было заявить. И в результате, его рейтинги сильно просели", - сказал Гарань.

Он заметил, что произошло, как покажет социология, перетекание части его электората, которая хотела новых лиц, к Зеленскому.

"А сейчас рейтинги у Вакарчука очень сильно упали. И в этих условиях ему объявлять об участии в выборах нет смысла. Он в проигрышной позиции. Поэтому, я думаю, он четко сказал, что он хочет привести новых людей в политику. Поэтому очевидно, что это будет какой-то, условно говоря, - список Вакарчука на следующие выборы", - добавил Гарань.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах 2019 года.