15 квартир и 10 гаражей: Балашов показал свою декларацию

Лидер партии "5.10" также активно занимается предпринимательской деятельностью и имеет четыре компании.

Лидер партии "5.10" Геннадий Балашов за 2017 год получил почти 1,2 миллиона гривень дохода от занятия предпринимательской деятельностью, тогда как его жена – 370 тысяч.

Об этом говорится в его декларации на пост кандидата в президенты Украины, опубликованной на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Балашов имеет три земельных участка в Киеве (412, 400, 637 кв. м.), а также жилой дом площадью 466,9 кв. м. Кроме этого, лидер партии "5.10" совместно с супругой владеет домом (100,8 кв. м.) в селе Лесники в Киевской области и квартирой в Киеве площадью 76,8 кв. м. Также лично он имеет в своей собственности пять квартир в Киеве – все более 100 кв. м., и несколькими владеет в совместной собственности.

Кроме этого, кандидат в президенты задекларировал 10 гаражей и три офиса, еще несколько офисов Балашов арендует. Также он имеет несколько квартир в совместной собственности с дочерью и сыном.

Жена Балашова Наталья пользуется автомобилем Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года выпуска, а сам кандидат ездит на Mercedes-Benz CL 500 2007 года выпуска. У дочери Балашова есть также Lexus RX 270 2013 года.

Лидер партии "5.10" активно занимается предпринимательской деятельностью и имеет четыре компании - ООО "Лесники Сити", ЧП "Агентство недвижимости Липки", Оушенсайд Коттедж LLC и A1A Оушеншор LLC. Последние две зарегистрированы в США. За 2017 год Балашов получил от деятельности этих компаний почти 1,2 миллиона гривень дохода. Кроме этого, семья Балашова имеет также 10 биткоинов, почти полмиллиона долларов, 330 тысяч евро и 2,4 миллиона гривень наличными.

Вместе с тем, Балашов и жена выступают поручителями по двум кредитам на суммы 250 тысяч долларов и 2,34 миллиона гривень.