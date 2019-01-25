Зеленский провел встречу с послами стран ЕС насчет своих президентских амбиций

Шоумен, что сегодня подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины, обещает в ближайшее время назвать членов своей команды и раскрыть источники финансирования избирательной кампании.

Шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый в кандидаты в президенты партией “Слуга народа”, заявил, что недавно провел встречу с послами стран Европейского Союза и презентовал свою предвыборную программу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге для журналистов.

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«С сегодняшнего дня мы будем вам показывать нашу предвыборную гонку – мы вам покажем, как мы пишем программу, как мы ее писали, мы покажем, какие люди в нашей команде, кого мы будем туда привлекать. Мы вам покажем, кто мы есть на самом деле, где мы будем брать деньги на предвыборную кампанию», - заявил он.

Зеленский обещает в случае избрания его президентом побороть коррупцию. «Мы победим всю коррупцию, которая есть в нашей стране - это будет сложно, но мы это сделаем», - заявил он.

Также Зеленский отметил, что недавно встречался с послами стран ЕС и рассказывал про свою предвыборную программу, и подчеркнул, что будет работать над привлечением в страну иностранных инвесторов. «Когда все западные инвесторы поверят в нашу страну – это будет одна из сильнейших «армий», потому, что когда сюда вкладываются большие деньги – это будет сильная защита. Никакие россияне, никто на нас не нападет, когда у нас здесь будут сильные иностранные компании, которые будут вместе с нами защищать нашу территорию», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 21 января партия "Слуга народа" на внеочередном съезде выдвинула Зеленского кандидатом в президенты.

Сегодня, 25 января, Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.