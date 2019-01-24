Порошенко озвучил "самый большой кошмар России" в Украине после выборов президента

Президент Петр Порошенко верит, что наступит день, когда цена агрессии для России будет слишком большой.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что самым большим кошмаром для РФ станет неизменность требований Украины относительно Донбасса и Крыма после выборов главы государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время ежегодного Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Моя позиция - не прощать агрессора. Это приведет только к одному результату - Советский Союз. Украина никогда никому не будет служить. В противном случае она не выживет как суверенное и независимое государство. Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям», - заявил президент.

По его словам, Россия больше всего боится того, что курс Украины после выборов останется связанным с Минскими соглашениями, Россия больше всего боится того, что после выборов Украина продолжит укреплять международное единство и солидарность против России.

Глава государства отметил: «Самый большой кошмар для России - то, что после выборов Кремль снова столкнется с нашим легитимным требованием прекратить убийство украинцев, вывести свои военные активы с оккупированных частей Донбасса, разрешить доступ миротворцев в Донбасс, вернуть контроль над границей Украины, вернуть Крым Украине, освободить украинских заложников, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Придет день, когда цена агрессии будет слишком высокой».

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.