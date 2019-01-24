Порошенко озвучил "самый большой кошмар России" в Украине после выборов президента
Президент Украины Петр Порошенко считает, что самым большим кошмаром для РФ станет неизменность требований Украины относительно Донбасса и Крыма после выборов главы государства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время ежегодного Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
«Моя позиция - не прощать агрессора. Это приведет только к одному результату - Советский Союз. Украина никогда никому не будет служить. В противном случае она не выживет как суверенное и независимое государство. Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям», - заявил президент.
По его словам, Россия больше всего боится того, что курс Украины после выборов останется связанным с Минскими соглашениями, Россия больше всего боится того, что после выборов Украина продолжит укреплять международное единство и солидарность против России.
Глава государства отметил: «Самый большой кошмар для России - то, что после выборов Кремль снова столкнется с нашим легитимным требованием прекратить убийство украинцев, вывести свои военные активы с оккупированных частей Донбасса, разрешить доступ миротворцев в Донбасс, вернуть контроль над границей Украины, вернуть Крым Украине, освободить украинских заложников, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Придет день, когда цена агрессии будет слишком высокой».
Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.