Выборы 2019 в Украине: политолог прогнозирует "открытую мясорубку"

В нашей стране на первом этапе президентской предвыборной гонки будет вытащено из шкафов очень много "скелетов", полагает эксперт.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что в Украине во время первого этапа предвыборной гонки за пост президента будет "открытая мясорубка".

В нашей стране во время предвыборной гонки на обзор публике будет выброшено очень много "грязного белья", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

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По его словам, украинцы узнают о кандидатах в президенты такое, что они и сами о себе не знали.

"Это (первый этап предвыборной гонки в Украине, — УНИАН.) будет открытая мясорубка. Будут использоваться любые механизмы очернения противников, любые способы выброса компромата против них", — отметил эксперт.

Политолог добавил, что будет обнародовано огромное количество материалов и представлена масса людей, которые знают личную жизнь тех или иных кандидатов.

"...очень много "скелетов" будет вытащено из шкафов. Очень много "грязного белья" будет выброшено на обзор публике — мама не горюй!" — заявил экономист.

Ранее директор Института мировой политики Евгений Магда заявлял, что в 2019 году Россия будет вмешиваться в избирательные процессы в Украине, Молдове, Польше и в выборы в Европарламент.