В 2019 году РФ будет вмешиваться в выборы в Украине, Молдове, Польше и в Европарламент - эксперт

Директор Института мировой политики отмечает, что Россия привыкла вмешиваться в украинские выборы.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что в 2019 году Россия будет вмешиваться в избирательные процессы в Украине, Молдове, Польше и в выборы в Европарламент.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время круглого стола "Вмешательство РФ в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины".

Магда отметил, что в мире, не только в Украине, практически нет законодательства, которое бы эффективно противодействовало гибридному влиянию на избирательный процесс. Так, добавил он, в целом остановить манипуляции выборами - чрезвычайно сложно.

"Для России важно подорвать доверие к демократическому процессу, дестабилизировать ситуацию, и, что не в последнюю очередь, избежать возможных санкций со стороны Запада", - сказал эксперт.

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По его мнению, сейчас можно утверждать, что в случае военной активизации в любой точке российско-украинской границы, санкции Запада могут быть "достаточно быстрыми". "Но мы не можем утверждать, что такие санкции будут быстрыми в случае даже зафиксированного вмешательства России в украинские выборы", - добавил Магда.

Эксперт считает, что "не только Украина, но и Молдова, и выборы в Европейский парламент - это будут три точки воздействия в первом полугодии 2019 года".

Во втором полугодии, отмечает Магда, это будут "с высокой долей вероятности - парламентские выборы в Украине и парламентские выборы в Польше".

"Россия привыкла вмешиваться в украинские выборы. Начиная с 1994 года, практически на каждых общенациональных выборах до 2012 года включительно, у нее были едва ли не уникальные возможности это делать", - сказал эксперт и добавил, что это делалось путем направления политтехнологов, использования средств и информационного воздействия.

В то же время выборы 2014 года стали исключением, отметил Магда. Он считает, что это произошло не потому, что Россия не хотела вмешиваться, а потому, что тогда у российского руководства была другая цель на повестке дня - "нанесение Украине гибридного военного поражения и расчленение Украины".