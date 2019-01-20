Бывшего журналиста-расследователя выдвинули кандидатом в президенты
Политическая партия "Сила Людей" решила выдвинуть в президенты Украины бывшего журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.
Съезд партии состоялся в Киеве 20 января, сообщает Громадське. За выдвижение Гнапа в президенты проголосовали 86 участников съезда, шесть были против и двое воздержались.
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Дмитрий Гнап после голосования заявил, что готов поступиться собственными амбициями и "поддержать единого кандидата от демократического лагеря". Он призвал партию обратиться к Андрею Садовому, Анатолию Гриценко и Святославу Вакарчуку, чтобы они объединились.
"Мы поддержим этого кандидата, мы не отказываемся от нашей позиции", – сказал экс-журналист.
Впрочем, после этого Гнап заявил, что не верит в то, что выше перечисленные люди смогут поступиться своими амбициями.
Напомним, 20 января, на очередном съезде СПУ было принято решение о выдвижении Ильи Кивы на пост Президента Украины.