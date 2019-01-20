СПУ выдвинула Киву кандидатом в Президенты Украины

Решение о выдвижении Кивы было принято на съезде партии единогласно.

20 января, на очередном съезде СПУ было принято решение о выдвижении Ильи Кивы на пост Президента Украины, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забытья», – отметил Илья Кива.

Одним из вопросов повестки дня стало принятие решения об участии Соцпартии в президентских выборах-2019 и выдвижении своего кандидата в Президенты Украины.

Виктор Слыш, председательствующий на съезде, предложил кандидатуру Илью Кивы. В ходе голосования решение было принято единогласно. Руководствуясь статьями 9, 10, 47 ЗУ о выборах Президента, СПУ выдвинула Илью Киву в качестве кандидата на пост Президента Украины от партии.

«Полтора года назад, когда вы доверили мне возглавить Социалистическую партию, стояла задача поднять её с колен. Сегодня возрождены первичные организации СПУ, и, самое главное, мы стали участниками избирательного процесса. Это даст нам возможность представлять интересы народа в Парламенте. И, в первую очередь, поможет нам установить высокие социальные стандарты жизни для украинцев. Мы победим, потому что с нами сила и правда, и я в это верю», – заявил Илья Кива.