Порошенко заявит о выдвижении в президенты 2 февраля - СМИ

"Фишками" избирательной кампании станут томос, субсидии и рост пенсий.

Президент Петр Порошенко заявит о выдвижении на второй срок 2 февраля.

Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции БПП.

"Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит", - сказал собеседник в Верховной Раде.

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Он напомнил, что согласно действующему законодательству, кандидаты в президенты могут подавать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно.

"Как известно, Юлия Тимошенко заявит об участии в выборах на День Соборности 22 января. Порошенко же это сделает в начале февраля", - добавил депутат.

Также, с его слов, "фишкой" Порошенко на выборах помимо Томоса и монетизации субсидий, станет "повышение пенсий на 17-20% с марта текущего года".

"Правда, денег на это в казне нет. Ожидалось, что эти средства будут получены от растаможки евроблях. Но уже сейчас видно, что реальные поступления на порядок меньше, чем мы прогнозировали, принимая бюджет-2019. Ситуация осложняется ещё и тем, что МВФ выступает категорически против увеличения дефицита Пенсионного фонда. Поэтому сейчас ищем деньги, думаем: где их взять, чтобы пенсии были повышены", - отметил собеседник.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. Порошенко пока официально не объявлял о намерении участвовать в них.

Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).