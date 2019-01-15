СМИ узнали, когда Тимошенко выдвинут кандидатом в президенты Украины
14:41, 15 января 2019Выборы 2019
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Съезд партии Тимошенко, по информации СМИ, пройдет помпезно.
Тимошенко, как свидетельствуют опросы, - лидер президентского рейтинга / photo by Alexander Prokopenko
По данным СМИ, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко выдвинут в президенты 22 января.
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Это будет большой съезд партии, который поддержит Тимошенко в ее амбициозных планах, сообщает Telegram-канал УП. Off the record.
"Планируется, что все пройдет помпезно. Место проведения - Дворец спорта", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко возглавила бы первую пятерку кандидатов, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе. Такие данные опроса общественного мнения, презентованные на пресс-конференции в Киеве.
Напомним, 31 декабря в Украине стартовала предвыборная кампания по очередным выборам президента Украины. Она продлится 90 дней.
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