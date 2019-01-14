У Гриценко заявили об обстреле машины его соратников (фото)

В партии связывают нападение с работой пострадавших в избирательном штабе.

В штабе Анатолия Гриценко, который выдвинут съездом партии «Гражданская позиция» кандидатом в президенты Украины, заявляют, что сегодня ночью неизвестные обстреляли автомобиль двух его работников.

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Как сообщила руководитель пресс-службы партии «Гражданская позиция» Кристина Бондаренко в Facebook, поздно вечером 14 января неизвестные обстреляли автомобиль двух работников центрального штаба Анатолия Гриценко.

Согласно её информации, авто принадлежит пресс-секретарю Европейской партии Украины Юлии Подкурганной и главному редактору партийной газеты Вячеславу Калугину. «Юлия и Вячеслав супружеская пара и оба работают в штабе», - написала она.

Бондаренко отмечает, что злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо. При этом отмечает, что произошло это около дома супружеской пары на Троещине. «Мы связываем это непосредственно с работой пострадавших в избирательном штабе», - отметила пресс-секретарь Гриценко.

На уточняющий вопрос в одном комментариев, из чего стреляли, Бондаренко ответила: «Это дело экспертов и следователей. К ним за комментарием обращайтесь».