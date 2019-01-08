РФ будет использовать вопрос освобождения моряков и политзаключенных в контексте выборов в Украине - Климкин

Глава МИД убежден, что до решения российского суда украинские моряки освобождены не будут.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация будет использовать вопрос освобождения захваченных украинских моряков и политических заключенных в контексте выборов в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".

Он рассказал, когда следует ожидать освобождения захваченных Россией в районе Керченского пролива 24 украинских моряков.

"На самом деле всем прекрасно понятно, что сначала будет суд. Так будет играть Россия. Россия будет играть на выборы. И все наши друзья и партнеры, которые разговаривали и с российским президентом, и со всеми, они говорят - у нас очень четкое ощущение внутри, что они будут играть на выборы", - заявил Климкин.

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"То есть, это не значит, что они не могут быть освобождены до выборов, но то, что будет игра технологическая на выборы, или на президентские или на парламентские, и это касается не только моряков, это касается других политических заключенных, - это 100%", - подчеркнул Климкин.

При этом он надеется, что до выборов удастся освободить кого-то из украинцев. "Я очень надеюсь. Мы над этим работаем. Стараемся помочь", - сказал глава МИД. "Я ожидаю, что нам удастся, но Россия точно ... будет играть", - добавил он.

Также он отметил, что с российской стороной есть контакт по поводу задержанных и осужденных украинцев.

"У нас есть контакт со всеми - и официальный, и неофициальный", - заявил Климкин.

Как известно, ФСБ РФ оказывает давление на военнопленных украинских моряков.