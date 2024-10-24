"Кремль поменял тактику влияния на выборы в США - наняли американских блогеров", - политолог Дмитрий Абрамсон

Политический обозреватель из США Дмитрий Абрамсон в интервью УНИАН рассказал о мотивах Маска поддерживать Трампа, как на выборы влияет тема абортов и шансах Камалы Харрис и Дональда Трампа на победу.

Дмитрий, что показывают последние опросы, каковы настроения избирателей за пару недель до окончания президентской избирательной гонки в США?

Начну с того, что в основе опросов — статистические модели. Многие думают, что исследователи обзвонили тысячи случайных избирателей, а те ответили, за кого проголосуют. Но в Америке 99% людей не поднимают трубку, если видят незнакомый номер, так как с таких звонят аферисты, мошенники. А если даже поднимают, то не хотят отвечать на все вопросы.

Ведь, кроме вопроса о кандидате спрашивают: "Сколько вам лет?", "Какая у вас раса?", "Сколько вы зарабатываете?". Отвечать может быть некомфортно, а эти вопросы нужны для моделирования. Таким образом, у каждой организации своя методика, свои статистические модели, но все могут системно ошибаться.

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Потому что на участки, например, неожиданно придет больше женщин, чем обычно?

Да. Или мужчин, или больше образованных, или больше необразованных (в исследованиях очень много разных категорий).

Но даже если все смоделировали правильно, есть натуральная статистическая погрешность — приблизительно 3%. И, допустим, у Камалы Харрис в опросах — 49%. Это может значить, что она может получить и 52%, и 46%. А это достаточно серьезный разброс.

Теперь перейдем к данным опросов. Я использую аналитический сайт 538. Они пишут, что у Камалы Харрис по стране преимущество на 2,5%, то есть, на уровне статистической погрешности. А на самом деле мы знаем, как проголосует 43 штата (исторически сложилось, что в одних очень большое преимущество у Трампа, в других - у Харрис). Поэтому судьба выборов решается в семи штатах.

По последним опросам в этих штатах, в среднем, или у Трампа преимущество было примерно 1,5-2%, или у Харрис оно колебалось от 0 до 1,5%. Сегодня это такие цифры, а завтра они могут вновь измениться. Поэтому до сих пор у каждого кандидата шансы победить — 50%.

Существуют ли факторы, которые не учитываются в опросах, но могут повлиять на результат выборов?

Есть несколько факторов, которые работают на Харрис, но это лишь теория. Как я уже сказал, есть семь ключевых штатов. Харрис или Трампу достаточно выиграть в трех или четырех. А на результаты может повлиять, например, то, что в Неваде и Аризоне на бюллетенях будут дополнительно размещены вопросы о легализации права женщины на аборт.

Трамп за свои четыре года назначил достаточное количество Верховных судей, а они отменили федеральное право женщины на аборт. В половине страны аборты значительно ограничены или полностью запрещены. У нас сейчас ситуация, когда женщины погибают, потому что врачи боятся проводить медицинские процедуры, боятся, что их засудят за операцию, которая будет расценена как аборт. Я говорю о ситуациях, когда плод не жизнеспособен, когда начались внутренние кровотечения и т.п. Но и в таких случаях медики могут ждать, пока состояние пациентки станет критически тяжелым...

Во многих штатах это очень больно бьет по республиканцам. И, как я сказал, в Неваде и в Аризоне вопрос восстановления права женщины на аборт выставлен на голосование. Вопрос очень популярен и есть вероятность, что у людей будет больше энтузиазма прийти на избирательные участки. При этом, те, кто выступает за право женщины на аборт, скорее, проголосуют за Харрис. И небольшого перевеса в 2% будет достаточно, чтобы она победила.

В этих же штатах баллотируются демократы-сенаторы, которые значительно опережают своих оппонентов-республиканцев. Та же ситуация в Мичигане, в Висконсине и в Пенсильвании, но там перевес не такой значительный. В Северной Каролине демократ лидирует с большим отрывом… Это тоже может дать голоса Харрис. В Америке немногие будут выбирать сенатором кандидата-демократа, а президентом — республиканца.

Но в истории США были прецеденты, когда накануне выборов ошибались и опросы, и аналитики?

Да, и самый яркий пример был в 2016 году. Хиллари Клинтон, по опросам, должна была победить, и тот же сайт 538 давал ей 77% шанса на победу. Но все изменили два момента. Во-первых, прямо перед выборами всплыло продолжение расследования, скандал о том, что у нее был личный сервер с сохраненными государственные е-мейлами. В итоге никакого криминала не нашли, но это постоянно всплывало в новостях. И опросы не успевали это учесть.

Во-вторых, исследователи ошиблись с оценкой того, кто придет на выборы. Трамп изменил американскую политику. Были люди, которые до этого вообще не ходили голосовать, но они поняли, что он — их кандидат, и пришли.

Может ли этот баланс "50 на 50" резко измениться сейчас? Например, вспыхнет какой-то новый скандал, который резко изменит ситуацию?

Скорее всего, нет. Страна разделилась на два лагеря, и очень немного людей, которые колеблются. Можно сказать, есть "культ личности Трампа", у него есть база. И есть второй лагерь: "Кто угодно, только не Трамп".

Вот, смотрите. Кандидатом от демократов был Джо Байден, кандидат поменялся, но сильных изменений в опросах нет. Было покушение на другого кандидата — ничего не поменялось. Второе покушение уже никто не заметил. Были дебаты, где Харрис разгромила Трампа. По соцсетям разлетелись клипы, где Трамп практически не мог ответить ни на один вопрос. И что? Опросы общественного мнения не сдвинулись с места.

Поэтому сейчас идет борьба за эти последние 4-5% избирателей. Тратится колоссальное количество денег, чтобы их завоевать. Я читал, что Харрис в кратчайшие сроки собрала около миллиарда долларов. Миллионеры, миллиардеры могут передавать своим кандидатам колоссальные суммы. И те тратят очень много на рекламу на телевидении, на радио, в соцсетях… Плюс в ключевых штатах ходит армия добровольцев (и оплачиваемых), стучит в двери к избирателям…

К слову о пожертвованиях. Что вы думаете об Илоне Маске и его поддержке Трампа?

Это может быть своего рода легальная коррупция. В Америке почти абсолютная свобода слова. И 20 лет назад было решение Верховного Суда, что деньги — тоже свобода слова. Если я хочу потратить деньги на рекламу политической кампании, это попадает под свободу слова и это нельзя полностью ограничить.

Илон Маск не может дать Трампу деньги напрямую. Он создал свою организацию, выделил ей 75 миллионов долларов (кстати, говорили, что может быть и больше), и через эту организацию пытается помогать Трампу. В ответ Трамп ему дает какие-то обещания. Это может быть должность в правительстве, контракты.

Получается, что, когда у вас есть очень много денег, вы можете повлиять на избирателей. И в демократическом обществе это нездоровое явление. Но учитывая свободу слова, с этим ничего нельзя сделать.

Тема Украины поднимается кандидатами?

Да. Но вопрос Украины — это не то, о чем думают неопределившиеся избиратели. Понимаете, если они не следят за американской политикой, то уж точно не следят за международной.

А что на первом месте у американских избирателей?

У нас действительно проблема с потоком иммигрантов на южной границе. Трамп раздул эту тему до невероятных масштабов и убедил избирателей, что нам угрожает не Россия, что вот это — самое страшное. Убедил, что только он может эту проблему решить.

На самом деле демократы в контексте переговоров по поводу пакета для Украины договорились в Сенате об иммиграционной реформе, которая этот вопрос абсолютно четко решала. Но Трамп позвонил своим республиканцам в Сенате, и сказал что-то типа: "Не соглашайтесь на это, мне нужен этот кризис для выборов".

Но еще сильнее волнует избирателей — экономика. COVID-19 разрушил системы снабжения, логистику, производства остановились, а людям выделяли деньги, чтобы держать их на плаву. Получилась ситуация: у людей появились деньги, но уменьшилось глобальное производство. Это вызвало инфляцию…

Проблема в том, что средний потребитель не следит за такими деталями. Но он знает, что при Байдене цена на яйца выросла, а его зарплата — нет.

Много избирателей, к сожалению, почему-то думают, что Трамп будет более эффективен в экономических вопросах. Но это мираж. Это имидж, который он себе создал.

У Камалы Харрис — абсолютно конкретные программы, которые помогут среднему классу, людям с низкими заработками. У Трампа экономическая программа – ввести пошлины на ввоз всех импортных товаров, что на самом деле еще больше поднимет цены. Длинный список экономистов и разных экономических организаций говорит, что у Харрис хорошая экономическая программа, а у Трампа – катастрофическая. Но…

По вашим наблюдениям, пытается ли Россия как-то влиять на американских избирателей?

В Кремле поменяли тактику. Вместо того, чтобы вбрасывать в соцсети фейки, распространять их ботами, они наняли американских блогеров. У нас недавно арестовали несколько человек, которым платила Россия. Минюст выставил официальное обвинение против двух работников Russia Today - Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за отмывание денег и финансирование антиамериканской и антиукраинской пропаганды на сумму в 10 миллионов долларов. Они создали "матрешку" - основали компанию Tenet Media в штате Теннесси, а та наняла шесть протрампистскиих блогеров (среди них – ультраправая Лорен Чен и ее муж Лиам Данован), чья задача была продвигать кремлевские нарративы против США и Украины. Им платили какие-то дикие деньги. Еще один участник схемы, Тим Пул, получал 100 тысяч долларов в неделю за один двухчасовой эпизод. Другому, Дэвиду Рубину, платили 400 тысяч в месяц за 16 видео и еще 100 тысяч как бонус… Чтобы вы понимали, средняя зарплата в Америке — порядка 60 тысяч в год.

В какой-то момент эти блогеры поинтересовались, откуда поступают деньги. Им сказали, что их финансирует какой-то богатый бельгиец, и это полностью их удовлетворило. Деньги не пахнут. И, мне кажется, они умышленно закрыли на это глаза и просто читали кремлевский текст, который им давали.

Влад Абрамов