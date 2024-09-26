"Женщина может запросто утереть мужчинам нос, показав "мастер-класс" на 40-тонном грузовике", - дальнобойщица Яна Шквира

Водитель-дальнобойщица Яна Шквира рассказала в интервью УНИАН, как выбрала такую "мужскую" профессию, как относятся к женщинам за рулем грузовиков, и почему у водителей сутки длятся 30 часов.

В Украине, из-за дефицита рабочей силы, продолжается программа по подготовке женщин-водителей грузовиков. После завершения курса участницы получат необходимую квалификацию и соответствующее удостоверение водителя, а дальше - работу.

О стереотипах, которые приходится преодолевать женщинам, выбравшим такой путь, опасностях и вызовах профессии дальнобойщика, УНИАН поговорил с водителем 40-тонного грузовика Яной Шквирой.

Сейчас все больше женщин работают в "мужских" профессиях. И, несмотря на то, что женщины-водители - это не что-то экзотическое, женщины-дальнобойщицы - все же выглядят довольно специфически. Яна, что стало для вас толчком для освоения этой профессии?

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Смотрите, у меня папа - дальнобойщик. Дедушка - всю жизнь работал на "ГАЗоне". Дядя - дальнобойщик. Бывший муж - дальнобойщик (смеется). Я с детства любила машины. Еще совсем юной могла разобрать автомобиль на запчасти.

То есть, водить вы научились раньше, чем можно было получить водительское удостоверение?

Да.

А как давно вы освоили работу именно дальнобойщицы?

Четыре года назад. Это было еще до полномасштабного вторжения. Война меня застала во Франции, мы стояли под рампой и грузились. Но нас с напарником тогда где-то на неделю рассадили. Потому что другие водители, наши ребята, бросали машины, группировались, собирались и ехали домой, чтобы воевать.

Были ли такие коллеги, которые, наоборот, бросали машины, чтобы не ехать с грузами в Украину?

Да, были и такие. Где-то через 2-3 недели после 24 февраля 2022 года водителей стало ощутимо меньше. Тогда работодатель, чтобы удержать людей, перестал давать украинцам грузы в Украину.

По вашим наблюдениям, ощутимый дефицит водителей грузовиков увеличил количество женщин-водителей?

Не могу сказать, что их прямо больше стало. Просто, знаете, женщины приезжают к своим мужьям. Это уже люди немного старшего возраста, у кого нет маленьких детей, чтобы их не оставлять. Эти женщины учатся и идут работать в паре со своими мужьями. Дальнобойщики в Европе всегда работают по двое. И не редкость, когда это мужчина и женщина, даже если они не муж и жена.

Вы сказали об обучении. Это какие-то специальные курсы?

Да, надо получить квалификационную карту водителя, так называемый код 95. Этот сертификат подтверждает профессиональную компетентность водителя и позволяет ездить по Европе. На "код 95" учат, как крепить грузы, как загружаться, выгружаться. Обучают, как работает каботаж, например, сколько раз я могу загрузиться и выгрузиться в Нидерландах, почему нельзя превышать, какой за это штраф...

Практические занятия также есть?

Да, конечно. Практика есть, и экзамен, который нельзя купить. Также надо предоставить справку о несудимости и справку о здоровье.

И стоит помнить, что это - не навсегда. Обычно справки действуют пять лет. Сам "код 95" тоже выдается на пять лет. А потом все заново должен пройти, чтобы доказать, что ничего не забыл.

Я правильно понимаю, что в целом все это не бесплатно? Платит работодатель?

Да, это платно, но платишь, чтобы все это пройти, сам. Сейчас в Польше - 3 тысячи злотых. Плюс проживание - курсы длятся 21 день. Плюс за справки...

И как вам работается с мужчинами в сфере, где как раз они, скажем так, играют "первую скрипку"? Имею в виду, стоят ли такие усилия этой работы? Приходилось ли вам встречаться с пренебрежительным отношением к вам как к женщине, обесценивание, или что-то такое?

Мужчины-коллеги в целом делятся на два типа. Первый - воспитанные люди, которые уважают твой выбор, твой опыт, то, что и как ты делаешь. И второй - те, кто смеются над женщиной в мужской профессии, над женщиной-дальнобойщицей. Но потом, когда ты, к примеру, даешь задом под рампу на сорокатонном грузовике, показываешь "мастер-класс", ты этим просто утираешь им нос. Они понимают, что, максимум, на что они в этой ситуации способны - заткнуться, shut up.

В Украине из-за мобилизации во многих сферах существует нехватка кадров. Работодатели все чаще не против привлекать к "мужской" работе женщин. Да и женщины, кажется, не против садиться за руль грузовиков. По вашему опыту, что в этом самое трудное?

Самое трудное - настроить себя. Во-первых, на то, что ты - не хуже других, и ты сможешь. Потому что у страха глаза велики. Когда впервые подходишь к 40-катонной огромной махине, это действительно страшно: как этим управлять, как никого не задавить? Но, когда ты действительно этого хочешь, ты сможешь.

Во-вторых, относительно того, что много времени придется проводить на расстоянии от близких, вдали от семьи. Ведь как женщине оставлять, например, ребенка, и ехать работать на месяц-полтора? Кто к этому готов?

И, кстати, я всегда говорю, если спрашивают: это - не только зарабатывание средств на жизнь. Это нужно любить, иначе не выдержишь. Потому что в этой кабине ты живешь, в прямом смысле. Ты в ней спишь, ешь, встречаешь праздники, проводишь уикенд. Если ты это не любишь, ты вряд ли будешь получать кайф.

В работе дальнобойщиков есть какие-то изменения, регламентированное рабочее время, когда надо обязательно остановиться, поспать?

Конечно, есть. В моих сутках - тридцать часов. Из них рабочий день - двадцать один час. То есть, двадцать один час работаешь, девять спишь.

Тогда приходится часто ездить ночью. Это тяжелее?

Наоборот! Это кайф! На дороге мало машин, меньше, чем днем. И гораздо безопаснее. Классно ехать по автобану, слушать аудиокнигу. А если приходится ехать обычными дорогами, то надо взвешивать, что может какой-то зверь выйти. Может лось выскочить, и не смотреть, что ты здесь едешь. Может наделать беды. Коллеги рассказывали: то фазана сбили, то зайца.

Вы не попадали в ДТП с животными?

Как-то в пять утра сбила стаю уток. Ехали на паром в Великобританию, в Шенбрунн. Дорога чистая, свободная. На улице рассвело. Смотрю, летят вдоль автобана шесть "комков". Хотела перестроиться, в зеркало, а там у меня в хвосте уже другая машина. Только моргнула, а эти "комки" - тух-тух-тудудух-тух! Но ни одного не "поймала": потом только кровь и перья с грузовика отмыли (смеется)...

Вы сказали, что осуществляете перевозки в том числе по Великобритании. Трудно перестраиваться на левостороннее движение?

Когда впервые заехала, меня полтора часа тошнило. Мозг не воспринимал левостороннее движение. Казалось, что встречные машины прямо в тебя едут... Но это только в первый раз так - тяжело. Дальше привыкаешь.

А вообще маршруты выбираются рандомно, или закреплены за конкретными водителями?

Здесь вопрос не маршрутов, а грузов. У нас есть свои линии: кто-то возит продукты, кто-то запчасти для авто, кто-то почту... Я вожу айфоновскую электронику. В основном, езжу в ЕС и Великобритании. Считаюсь элитным водителем (начинала с 18-тонника, сейчас уже на 40-тоннике). И меня уважают как профессионала, не относятся предвзято из-за того, что я женщина.

А как к женщине-дальнобойщице относятся на границе?

Женщин на границе всегда меньше. Но там все одинаковые. У тебя есть очередь - ты стоишь в этой очереди.

Кстати, есть такое наблюдение: в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в какую бы страну я не заехала, реакция на украинский паспорт была - сочувствие. Люди подходили ко мне, говорили слова поддержки. А сейчас - все или равнодушны, или злые, или даже агрессия встречается по отношению к украинцам. Нет больше того отношения, которое было.

Существуют исследования, согласно которым, в одной и той же сфере мужчины обычно зарабатывают больше женщин. Так ли это в работе дальнобойщика?

Нет. Оплата труда в каждой компании происходит по-разному. Кому-то платят за километраж, кому-то за количество выгрузок/разгрузок, у кого-то ставка - один раз в неделю, у кого-то - ставка за месяц.

Вы довольны работой?

Да, вполне. За четыре года я работала в двух компаниях. Первая была маленькая, вторая - большая. Есть, с чем сравнивать. Сейчас очень нравится. Нравится, когда у тебя есть ночной экспедитор, ночная логистика, ночной SOS. То есть, когда машина ломается, ты звонишь и тебе подбирают помощь. Или приезжают механики, или тебя тянут в СТО... Так же круглосуточно работают страхователи. В случае ДТП, какой-то страховой ситуации ты им звонишь, сбрасываешь фото, видео с регистратора, и они разбираются.

Я так понимаю, сейчас вы работаете в польской компании. Не думали пойти в украинскую?

Ни в коем случае! К сожалению, в своем большинстве украинские работодатели - это дно. Возможно, есть какие-то неплохие, но...

И речь даже не о зарплатах - получаешь в Украине не так много, 30-40 тысяч, а о том, что здесь - потребительское отношение к работникам. Нет баланса между работой и отдыхом, это правило постоянно нарушается. Поэтому не удивительно, когда дальнобойщики у нас ездят без напарников, по 18-20 часов в дороге, потом сон 2-3 часа, и дальше ехать. Это - опасно!

А машины? В Европе правило: машина ездит до полумиллиона километров и, хотя для таких машин, как у нас, это немного, после этого из салона берется новая. Я сейчас езжу на Мерседесе 2023 года. "Старые" машины списываются и их продают в Венгрию, в Украину и так далее. Да, украинцы - действительно хорошие мастера. Благодаря "золотым рукам" эти фуры ездят до 1,5 млн километров... Как-то я ехала на автобусе, который прошел 3 млн километров! В Европе его уже давно списали бы, он не мог бы выезжать на дорогу. Ведь у всего есть свой срок годности, и это надо учитывать.

В Украине для дальнобойщиков, к сожалению, не приспособлены ни дорога, ни АЗС, нет, где быстро и качественно помыться, нормально поесть, нет хостелов, где водителям можно поспать. Все как-то... нецивилизованно.

Еще один момент: колесо бахнуло - меняешь посреди дороги сам, что-то другое сломалось - опять сам ремонтируешь. Я к такому не привыкла и не хочу такому "учиться".

Татьяна Урбанская