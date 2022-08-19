В Украине продолжает дешеветь автогаз / фото ua.depositphotos.com

Средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 58 копеек – до 26,41 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 28 и 53 копейки, до 26,92 и 26,93 грн/л соответственно.

На своих АЗС сеть SOCAR выставила на стелу 26,48 грн/л (-38 копеек). На станциях "Автотранс" продукт подешевел на 20 копеек, до 27,78 грн/л.

На 50 копеек уменьшили цены сети "Нефтек" и BVS, до 26,99 и 27,79 грн/л соответственно.

Кроме того, на 30-70 копеек подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, и других.

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Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

Эксперты отмечают, что возвращение акциза на топливо на уровне 100 евро за тысячу литров, которое предложили депутаты парламента, не повлияет на цены бензина, дизельного топлива и автогаза.

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