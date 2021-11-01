Дополнительные карантинные ограничения не касаются детей и подростков до 18 лет.

В Запорожье с сегодняшнего дня ввели дополнительные карантинные ограничения на проезд в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба Запорожского горсовета, соответствующее решение вчера, 31 октября, приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 1 ноября в Запорожье проезд в городском общественном транспорте будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививках одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении

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Отмечается, что дополнительные карантинные ограничения не касаются детей и подростков до 18 лет.

В ведомстве добавили, что соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться общими мобильными группами.

Как сообщал УНИАН, с 18 октября в Запорожской области установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Макринская