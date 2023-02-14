Стоит билет 211 грн, приобрести его можно только в приложении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" ко Дню влюбленных запустила специальный экспресс под названием "Поезд к тебе". Он катает по столице влюбленные пары. В купе на двоих обещают романтическую музыку и ужин по специальному меню.

Многие ли пары соблазнились на романтику на рельсах, рассказали в сюжете ТСН. Свободных купе сегодня, в День влюбленных, не было, потому что билеты разобрали очень быстро.

Из 80 пар не появилась лишь одна. Стоит билет 211 грн, приобрести его можно только в приложении "Укрзализныци". Романтическая атмосфера начиналась еще на перроне, здесь играла саксофонистка. Внутри было украшено все сердцами, везде горели свечи. Поезд курсирует 2,5 часа вокруг Киева по кольцу.

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Голодными пассажиры не останутся, ведь за вкусный ужин для них отвечает шеф-повар Евгений Клопотенко. Заказы у них приняли заранее и все приготовили в ресторане.

Всего четыре вагона, потому что паровоз может тянуть только такое количество. А во-вторых, если бы было больше пассажиров, не смогли бы приготовить вкусный качественный ужин. Но этот поезд - не единственный, на выходных два дня будут курсировать такие же рейсы.

День святого Валентина

День святого Валентина - это светлый праздник, посвященный прекрасному и возвышенному чувству любви. День всех влюбленных отмечается на международном уровне 14 февраля.

УНИАН к этому празднику назвал 5 лучших романтических фильмов, которые позволят и погрустить, и улыбнуться, и снова поверить в то, что настоящая любовь существует.

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