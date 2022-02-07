На станциях "Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" бензин и дизельное топливо подорожали на гривну за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива в пределах 0,2-1,6 гривни за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 — до 31,53 грн/л, бензин А-95 — до 32,53 грн/л. Цена ДТ выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

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Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На станциях Prime все виды топлива подорожали на 50 копеек. Так, цена на А-92 увеличилась до 32,50 грн/л, на А-95 — до 33,50 грн/л, на ДТ — до 32,00 грн/л.

"Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

На станциях "Овис" все топливо подорожало на 1,5 грн/л.

Сети AMIC, KLO, Motto, "Нефтек" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,6 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 3 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Средняя цена:

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л и дизтоплива – 28,30 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

По сравнению со второй декадой января, средняя цена на бензин выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.