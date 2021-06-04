Основные изменения и уточнения будут внесены в ДСТУ 4100:2021.

В Украине 1 ноября 2021 года введут новые дорожные знаки. Тогда вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".

Об этом сообщили на странице Укравтодора в Facebook.

В частности, введут знаки "Автозаправочные/Электрозарядные станции", таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги". Основные изменения и уточнения будут внесены в ДСТУ 4100:2021.

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Также ДСТУ дополнен знаками о приграничной полосе в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 №790 и графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Кроме того, добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах и введено отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Стандарты дополнены и новыми знаками и табличками, связанными с велоинфраструктурой.

Также изменения коснулись знаков индивидуального проектирования – шрифтов, формы стрелок, введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

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Автор: Виктория Гордиенко