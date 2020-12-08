Власти города Пичтри-Корнерс планируют оборудовать солнечными батареями большую часть существующей дорожной инфраструктуры.

В штате Джорджия (США) на дороге города Пичтри-Корнерс создали фотоэлектрическую уличную систему, которая вырабатывает энергию для зарядного терминала электромобилей, работающего на солнечной энергии.

Об этом сообщает List.solar.

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"Солнечная" дорога находится в районе автономной полосы осмотра транспортных средств Technology Parkway.

Новая система будет производить более 1,3 мегаватт-часов электроэнергии в год для зарядного устройства уровня 2 EV для водителей электромобилей.

Зарядное устройство дополнительно оснащено системой накопления энергии для ночной зарядки. На "солнечной" дороге используются панели Wattway, предоставленные французской компанией Colas Group в сотрудничестве с французским Национальным институтом солнечной энергии.

Солнечные модули были спроектированы гораздо более долговечными и эффективными, что привело к повышению эффективности на 21% по сравнению с ранее выпущенными.

В городе планируют оборудовать солнечными батареями больше дорог, велодорожек и других объектов.

Автомобиль с солнечной зарядкой

В декабре 2020 года Американская компания Aptera Motors представила электромобиль с солнечными панелями и крайне обтекаемым кузовом с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,13.

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Автор: УНИАН