При безналичном расчете цена за поездку составит 7 гривень с человека.

В Одессе с 1 ноября стоимость проезда в электротранспорте вырастет с 5 до 8 гривень.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета заявил о намерении повысить тарифы на услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом и фуникулером.

В частности, с 1 ноября тарифы на услуги по перевозке пассажиров в трамваях и троллейбусах составят в случае наличного расчета за проезд в размере 8 грн за пассажира, при безналичном расчете (с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт) - 7 грн.

Стоимость услуг по перевозке пассажиров фуникулером будет составлять 10 грн с человека за поездку.

Кроме того, возрастет стоимость постоянных проездных билетов. Согласно сообщению, действующие на сегодня тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда на трамвае (троллейбусе) - на уровне тарифов 2016 года.

"Повышение стоимости проезда обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги", - заявили в мэрии.

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Как сообщал УНИАН, с 15 сентября в Одессе перевозчики повысили цену на проезд в маршрутках с 7 до 10 грн с человека. Накануне и. о. директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Артем Сидоренко заявлял, что стоимость проезда в городском электротранспорте пока остается на прежнем уровне – 5 грн с человека за поездку.

Автор: Лариса Козовая