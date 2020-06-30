В Киеве передумали менять правила проезда для льготников

Незарегистрированные в Киеве льготники, имеющие право бесплатного проезда, смогут ездить в привычном режиме.

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

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Об этом сообщает официальный портал столичной власти.

"Ученики киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных учреждений высшего образования будут иметь возможность оформить транспортную карту Kyiv Smart Card с льготными поездками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготные категории пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, однако незарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в привычном режиме.

"Это предусмотрено распоряжением КГГА № 931 о внесении изменений в порядок ввода в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности", - подчеркивает портал.

Система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года. Для этого были модернизированы турникеты в метрополитене, установлены кассовые аппараты на всех станциях, подключено 100% наземного транспорта, а также адаптировано турникеты на городской электричке и скоростном трамвае до системы э-билета.

Кроме этого, в мобильном приложении KyivSmartCity можно добавить транспорта карточку Kyiv Smart Card, пополнить ее и купить QR-билет. Офлайн купить, пополнить карточку или купить одноразовый QR-билет можно в разветвленной сети точек продаж электронного билета:

кассах на станциях КП "Киевский метрополитен";

322 точках Т-киосков;

348 автоматах самообслуживания в вестибюлях КП "Киевский метрополитен", на фуникулере и скоростном трамвае;

в более чем 5 тысячах точек платежных терминалов Ibox, EasyPay, 2click; Privat 24 и City 24.

Киевская городская государственная администрация заявила о готовности отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство по предоставлению льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, которые имеют льготы, – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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