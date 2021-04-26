В Киеве на ул. Крещатик частично ограничено движение транспорта.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Читайте такжеС сегодняшнего дня в Киеве частично перекроют Южный мостДвижение будет ограничено до 17:00 28 апреля.
"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик. Во время ремонта движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.
Ремонт в Киеве
В Киеве с 10 апреля по 30 июня в связи с проведением капитального ремонта частично ограничили движение транспорта на Кольцевой дороге.
Также в апреле біло частично ограничено движение по Южному мосту.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram