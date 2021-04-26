Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик.

В Киеве на ул. Крещатик частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

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"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик. Во время ремонта движение транспорта частично ограничено", - говорится в сообщении.

Ремонт в Киеве

В Киеве с 10 апреля по 30 июня в связи с проведением капитального ремонта частично ограничили движение транспорта на Кольцевой дороге.

Также в апреле біло частично ограничено движение по Южному мосту.

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Автор: Юлия Петриченко