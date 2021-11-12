За полгода льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
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Отмечается, что 10 ноября завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей на еврономерах. Следовательно, с 15 июня по 10 ноября 2021 года включительно было оформлено более 85 тыс. авто.
С переходом Гостаможслужбы к работе в формате единого юридического лица с 1 июля, лидерами среди таможен по количеству растаможенных автомобилей стали Закарпатская таможня (15 148 авто), Киевская (10 752 авто), Одесская (9 999 авто), Ивано-Франковска (5 830 авто), Черновицкая таможня (5 506 авто).
В ведомстве напомнили, что участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощениями по 8 февраля 2022 года включительно.
Растаможка авто в Украине 2021:
- 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.
- 15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки"евроблях".
- Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что льготный срок растаможки автомобилей на еврономерах продляться больше не будет.
- По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. Ситуация с "евробляхами" вызвана высоким акцизным сбором на подержанный автомобиль. Акциз за автомобиль старше 5 лет в 10-28 раз выше чем на новый.