С 15 июня по 10 ноября 2021 г. включительно было оформлено более 85 тыс. авто.

За полгода льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

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Отмечается, что 10 ноября завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей на еврономерах. Следовательно, с 15 июня по 10 ноября 2021 года включительно было оформлено более 85 тыс. авто.

С переходом Гостаможслужбы к работе в формате единого юридического лица с 1 июля, лидерами среди таможен по количеству растаможенных автомобилей стали Закарпатская таможня (15 148 авто), Киевская (10 752 авто), Одесская (9 999 авто), Ивано-Франковска (5 830 авто), Черновицкая таможня (5 506 авто).

В ведомстве напомнили, что участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощениями по 8 февраля 2022 года включительно.

Растаможка авто в Украине 2021:

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки"евроблях".

Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что льготный срок растаможки автомобилей на еврономерах продляться больше не будет.

По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. Ситуация с "евробляхами" вызвана высоким акцизным сбором на подержанный автомобиль. Акциз за автомобиль старше 5 лет в 10-28 раз выше чем на новый.

Автор: Екатерина Жирий