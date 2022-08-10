Решение принято с целью снятия нагрузки на компетентные органы государств-членов ЕС, поскольку им не придется обменивать миллионы украинских водительских удостоверений.

В Евросоюзе разрешили украинцам со статусом временной защиты пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой.

Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.

Правило начало действовать с июля.

Также указанной категории можно пользоваться водительскими удостоверениями старого образца (оформленными кириллицей) без наличия заверенного перевода или международного водительского удостоверения. В то же время необходимо иметь документ для подтверждения личности.

Разрешено также пользоваться выданным впервые на 2 года украинским водительским удостоверением даже в случае окончания срока его действия (действующими являются удостоверения, которые не были обменяны с начала 2022 года, все остальные – подлежат обмену на территории Украины).

Украинцы могут получить без сдачи экзаменов временное (на период нахождения под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае утери или похищения украинского удостоверения, информирует МВД.

"Это значительно облегчает нагрузку на компетентные органы государств-членов ЕС, поскольку им не придется обменивать миллионы украинских водительских удостоверений", - пояснили в министерстве.

Украинские права в ЕС:

7 июля 2022 года на официальном сайте Европейского парламента сообщалось о том, что украинские беженцы смогут использовать свои национальные водительские права на территории Европейского Союза без необходимости их замены. Соответствующий проект был принят Европарламентом и ожидал одобрения Советом ЕС.

Украинские беженцы смогут использовать свои водительские права до тех пор, пока обладают статусом временной защиты. В случае потери прав можно будет оформить новые в ЕС. Однако понадобится получить подтверждение от украинских властей насчет действительности прав и предоставить справку, которая подтверждает физическую и психологическую готовность садиться за руль.

Водители грузовиков и автобусов при определенных условиях смогут обзавестись украинскими сертификатами компетентности и работать в ЕС. Для этого понадобится пройти краткий курс обучения и сдать тест. Затем они получат разрешение работать в Евросоюзе, пока действует статус временной защиты.

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