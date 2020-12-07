По прогнозам к 2040 году на британских дорогах могут появиться около 30 миллионов электрокаров.

С увеличением спроса на электрические автомобили в Британии открывают первую автозаправочную станцию рассчитанную только для электрокаров.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

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"Премьер-министр Британии Борис Джонсон имеет целью отказаться от традиционных двигателей автомобилей до 2030 года, а по прогнозам к 2040 году на дорогах могут появиться около 30 миллионов электрокаров. Открытие отдельных АЗС для таких транспортных средств - логичный ответ рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция расположена в Эссексе, графстве на востоке страны. Строительством занимается компания Gridserve and Hitachi Capital U.K. Plc., и эссекская станция - первая из сотни, что откроются вскоре.

"Компания инвестировала в проект более миллиарда евро. Питание для 36 станций скоростной зарядки будут генерировать возобновляемые источники энергии. Технология позволяет заряжать батарею, рассчитанную на 322 километра, за 20 минут", - подчеркивает издание.

Данные отрасли показывают, что в прошлом месяце продажи электрокаров в Британии выросли на 122% относительно 2019 года, гибридов - на 77%.

Один киловатт в час стоит 0,24 фунта (около 9 гривень), типичная зарядка с 20% до 80% для машины среднего размера обойдется в менее чем 10 фунтов (свыше 370 гривень).

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Автор: УНИАН