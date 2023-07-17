Пожарные до сих пор работают в аэропорту, который все еще наполнен дымом, для проведения последних работ по очистке и выяснению причин пожара.

В международном аэропорту Винченцо Беллини в Фонтанароссе в Катании произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в нижней части, предназначенной для прилетов.

Как сообщает ANSA, пожар начался около 23:30 в воскресенье, 16 июля. Первый сигнал бедствия поступил в оперативный штаб пожарной охраны в 23:29. Пассажиры аэропорта были немедленно эвакуированы. Огонь удалось локализовать ближе к часу ночи.

Компания, которая управляет наземными службами аэропорта объявила, что они приостанавливают до 14:00 19 полетов, которые изначально планировали возобновить в 8 утра.

Рейсы были перенаправлены в другие аэропорты острова. Пожарные до сих пор работают в аэропорту, который все еще наполнен дымом, для проведения последних работ по очистке и выяснению причин пожара.

Пожары в аэропортах

В январе 2014 года произошел пожар в одном из зданий аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пострадали 18 человек.

В мае 2015 года Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи (аэропорт Фьюмичино) в Риме закрыли из-за пожара. Пожар возник в терминале 3, который используется для международных рейсов.

В июле 2020 года в Киеве вспыхнул пожар вблизи аэропорта в Жулянах. Отмечается, что пожар произошел на выезде из города в сторону аэропорта.

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