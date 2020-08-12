"Укроборонпром" отремонтирует три самолета для Шри-Ланки

Самолеты накануне прибыли в Украину для ремонта на предприятиях "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов".

На предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, ремонт будет проходить на предприятиях "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов".

"11 августа самолеты прибыли в Украину", - отметил директор завода Александр Пащенко.

Контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ГХВИФ "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы трех самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ГА".

"Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину", - добавили в "Укроборонпроме".

Справка УНИАН. Многоцелевой самолет Ан-32, разработанный КБ им. Антонова, предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней дальности. Самолет может использоваться в условиях знойного климата и климатических особенностей.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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