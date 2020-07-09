Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

Зеленский заявил, что имеет радикальное видение относительно дорожного строительства в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за передачу всех дорог местного значения на баланс Государственному агентству автомобильных дорог Украины «Укравтодор».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Волынскую область.

«У меня есть радикальное видение по поводу дорог... Скажу вам откровенно - мы об этом очень часто дискутируем с господином Кубраковым (председателем Госагентства автомобильных дорог Александром Кубраковым - УНИАН). Не на все дороги мы влияем. Вы знаете, что состояние многих дорог от «Укравтодора» не зависит, они строятся за местные средства или, вернее сказать, - должны строиться местными органами власти», - сказал он.

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Зеленский отметил, что в Одессе около 20 лет не строится очень важная дорога в порт. По его словам, с мэром Одессы договорились, что эта дорога будет быстро построена в этом году.

«Что касается моего радикального видения - я уверен, что все дороги должен забрать «Укравтодор», это как-то не совпадает с политикой децентрализации - это правда. Я в этом уверен и к этому люди сами придут. Есть города и районные центры, где появились дороги, - это правда, там есть такие руководители городов, но во многих случаях в Украине дорог нет, поэтому у нас самый больной вопрос - это дороги. Я думаю, что за один-два года люди увидят, сколько мы дорог построим, а потом все города передадут («Укравтодору» полномочия по строительству дорог), и это будет справедливо... Мы решим эту проблему раз и навсегда, по крайней мере лет на 10», - убежден глава государства.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовал проект «Большая стройка», который предусматривает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры.

19 мая 2020 года глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил о том, что в 2020 году на ремонт и строительство дорог потратят рекордную сумму – порядка 10% бюджета Украины.

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