А-95 и А-95+ подешевели на 20 и 13 коп/л, до 47,01 грн/л и 49,01 грн/л соответственно.

В течение недели, 24-31 марта, на украинских АЗ продолжилось снижение цен на топливо.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", дизтопливо в среднем сбросило 75 коп/л – до 47,22 грн/л, А-95 и А-95+ подешевели на 20 и 13 коп/л, до 47,01 грн/л и 49,01 грн/л соответственно, сообщает Enkorr.

На АЗС ОККО и WOG дизтопливо потеряло гривню на литре-до 48,99 грн/л. Также на 1 грн/л подешевело ГП на станциях Shell, SOCAR, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo, Mango, VostokGaz и Neftek.

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"Укрнафта" уменьшила цену на обычный А-95 на 0,50 грн/л, до 45,00 грн/л, на премиум А - 95 - на 0,50 грн/л, до 46,00 грн/л, и на дизтопливо - на 1 грн/л, до 45,50 грн/л.

Откорректировали стоимость горючего в сторону уменьшения на 0,2-1,5 грн/л и Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis и другие сети.

Война и ситуация на украинских АЗС

Сразу после начала полномасштабного российского вторжения, в Украине возник острый кризис на рынке горючего, в том числе и сжиженного газа.

В мае 2022 года цена на автогаз достигла пика - 42 грн за литр. Стоимость бензина взлетела втрое, однако заправиться даже по такой цене было невозможно. На АЗС был установлен лимит на продажу бензина в 10 литров, но даже эти 10 литров найти было практически невозможно.

В июне 2022 года цена на АЗС начала постепенно снижаться.

По состоянию на 28 марта 2023 г. цена на автогаз перешагнула отметку в 22 гривни за литр.

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