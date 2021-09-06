Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в августе стала Renault.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 27% – до 66,7 тыс. единиц.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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Отмечается, что в августе в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли на 22% – до 8,5 тыс.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в августе стала Renault. За август 1 тыс. 274 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Свой результат августа 2020 года марка ухудшила на 4,5%.

Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 1 тыс. 260 зарегистрированными авто. Свой показатель августа 2020 года марка улучшила почти на 10%.

Третье место в рейтинге марок у KIA, улучшившей свой прошлогодний показатель в 5 раз, - до 840 машин.

На четвертой позиции Nissan - 446 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 59% больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 438 авто, что на 49% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 августовского рынка вошли: Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Hyundai и Suzuki.

Бестселлером августа на украинском рынке новых легковушек стало авто KIA Sportage, которое выбрали 603 покупателя.

Продажи автомобилей:

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом на 3% – до 85,5 тыс. единиц.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году стала Renault.

"Укравтопром": что необходимо знать

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

Автор: Павел Степанец