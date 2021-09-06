Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 27% – до 66,7 тыс. единиц.
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".
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Отмечается, что в августе в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли на 22% – до 8,5 тыс.
Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в августе стала Renault. За август 1 тыс. 274 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Свой результат августа 2020 года марка ухудшила на 4,5%.
Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 1 тыс. 260 зарегистрированными авто. Свой показатель августа 2020 года марка улучшила почти на 10%.
Третье место в рейтинге марок у KIA, улучшившей свой прошлогодний показатель в 5 раз, - до 840 машин.
На четвертой позиции Nissan - 446 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 59% больше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 438 авто, что на 49% больше, чем годом ранее.
Также в ТОП-10 августовского рынка вошли: Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Hyundai и Suzuki.
Бестселлером августа на украинском рынке новых легковушек стало авто KIA Sportage, которое выбрали 603 покупателя.
Продажи автомобилей:
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом на 3% – до 85,5 тыс. единиц.
Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году стала Renault.
"Укравтопром": что необходимо знать
Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.