"Скотовозкам" - бой. Когда украинцы начнут ездить в комфортном городском транспорте

В парламенте зарегистрирован законопроект, который полностью реформирует отрасль пассажирских автоперевозок. После принятия документа все, якобы, станет на цивилизованные «колеса». Украинцам годами обещают навести порядок в этой сфере, но пока безрезультатно. Получится ли в этот раз?

Украину ждет очередная волна бесконечной реформы в сфере перевозки пассажиров автомобильным и городским электротранспортом. Сама реформа, стартовавшая в 2014 году, до сегодня результатами не блещет. Это, собственно, украинцы прекрасно ощущают на себе. Но, как уверяет министр инфраструктуры Владислав Криклий, все вскоре может измениться к лучшему. Поможет сдвинуть реформу с мертвой точки соответствующий законопроект, который уже зарегистрирован в парламенте.

По словам министра, инициатива позволит (правда, «в перспективе») отказаться от старых маршруток, которые украинцы давно уже называют «скотовозками».

«Стоимость проезда подняли, а возят, как собак в будке», «летом - сауна, зимой - морозильник», - именно так украинцы, сдабривая возмущение «крепкими» выражениями, отзываются о пассажирских перевозках в нашей стране. И, вот, очередная попытка власти исправить ситуацию.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого - покончить со старыми маршрутками. Принятие этого законопроекта даст возможность, наконец, требовать от перевозчиков качества и оставить в прошлом старые и разваленные автобусы», - заявил Криклий.

Кроме того, по его словам, законопроектом предлагается вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты начать закупать транспортную услугу через систему ProZorro.

«Это - открытая и прозрачная конкуренция, а конкуренция всегда повышает качество», - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что, в случае принятия закона, города сами смогут определять цену и справедливо платить за обслуженные километры. Это позволит покончить с дискриминацией льготников, так как перевозчик будет получать деньги за километры. Еще новый подход даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортабельных автобусах, но и установки трекеров и валидаторов для электронной оплаты.

Подробности законопроекта

Документ, о котором идет речь, Кабинет министров поддержал на своем заседании еще в декабре. Законопроект внедряет отдельную систему получения обязательного финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам. Также он устанавливает принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, и новые нормы для перевозчиков относительно предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров.

Как отмечается в пояснительной записке, «по результатам конкурсов, которые проводят организаторы перевозок, основную долю пассажирских перевозок автомобильным транспортом выполняют частные перевозчики. Однако темпы обновления парка подвижного состава автомобильного транспорта частных перевозчиков не соответствуют потребностям. Причинами этого являются нестабильность экономики в стране, резкий рост стоимости валюты, высокие проценты банковских кредитов, постоянное увеличение цен на горюче-смазочные и комплектующие материалы в условиях регулируемых тарифов и тому подобное. Часть транспортных средств, обслуживающих городские автобусные маршруты, по своей конструкции и пассажировместимости морально устарела. Большинство подвижного состава городов Украины - это автобусы, вместимость которых не превышает 22 пассажирских места и срок эксплуатации которых составляет более 10 лет».

По мнению авторов документа, основными проблемными вопросами в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

нехватка современных крупногабаритных, в частности, низкопольных, транспортных средств;

нестабильные показатели графика движения общественного транспорта;

несовершенный механизм компенсации затрат предприятий пассажирского транспорта на перевозку пассажиров льготных категорий;

уменьшение количества платежеспособных пассажиров.

Авторы законопроекта считают, что игнорирование этих проблем может привести к снижению потенциальных возможностей нынешней системы общественного транспорта обеспечить необходимое передвижение населения, мобильность трудовых ресурсов, негативно повлиять на уровень безопасности в работе пассажирского транспорта. Депутаты отмечают, что, как следствие такой плачевной ситуации, постепенно происходит замена общественного транспорта личными автомобилями, что может привести к ухудшению экологической ситуации в стране, росту количества дорожно-транспортных происшествий, недостатку улично-дорожной сети в городах.

Кроме того, как отмечают авторы документа, положения законов «Об автомобильном транспорте» и «О городском электрическом транспорте» на сегодня устарели и не пригодны для применения в связи с выполнением Регламента Европейского парламента и Совета. Совершенствование законодательного регулирования данного рынка происходит в соответствии с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. И еще один важный момент - реализация законопроекта, по уверению его авторов, не требует финансирования из государственного или местных бюджетов.

Экспертная оценка

Адвокат Gracers Law Firm Денис Соловей обращает внимание, что законопроектом предлагается внести изменения в такие законы как «О городском электрическом транспорте», «Об автомобильном транспорте» и «О государственной̆ помощи субъектам хозяйствования». Причем самые существенные изменения коснутся последнего закона.

«Согласно изложенной в новой редакции ст. 35 закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования», общественный транспорт должен быть приспособлен к перевозке пассажиров с инвалидностью и маломобильных групп населения. Также транспорт должен быть оборудован звуковыми и визуальными устройствами информирования пассажиров о номере автобуса, текущей и конечной остановке. Такая норма обязывает собственников транспорта приспособить его к перевозке пассажиров. Со слов министра инфраструктуры Владислава Криклия, «города сами смогут устанавливать цену и платить за километры, которые обслужены, такой подход даст возможность требовать от перевозчиков обслуживать пассажиров на комфортных автобусах, устанавливать GPS-трекеры и валидаторы для электронной оплаты». Под этим имеется в виду, что цена за километры будет устанавливаться центральным органом исполнительной власти. Вот только прямой нормы, которая требует эти новшества, помимо тех, которые прописаны в ст. 35 закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования», нет. На мой взгляд, это дает возможность обойти столь желаемые улучшения путем установки дополнительного оборудования на те же старые маршрутки», - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что в случае принятия законопроекта, законодательные требования о критериях к транспорту вступят в силу только в 2025 году. «И это только лишь в планах. Как бывает на практике, нам известно», - резюмировал эксперт.

Адвокат, управляющий партнер ЮК «Тарасов и партнеры» Андрей Тарасов считает, что коррупция – «маршруточная чума» украинских городов. Возможно, предлагаемый законопроект не победит ее до конца, но позволит лучше урегулировать отношения городов и перевозчиков. Документом предлагается ужесточить требования к общественному транспорту, проводить конкурсы на заключение договоров через систему публичных закупок, усовершенствовать вопрос оплат и компенсаций между местной властью и перевозчиками.

«Хотя вопрос компенсаций не совсем понятен. Если я правильно понял, то город будет компенсировать перевозчику расходы за проделанную работу, а не за количество перевезенных пассажиров. А вот проведение конкурсов через ProZorro может и не панацея, но позволит несколько уравнять конкуренцию на рынке, где для победы в конкурсах надо было быть кумом «нужных» людей. Кроме того, проект закона ограничивает срок, на который можно подписать договор с тем или иным перевозчиком, а также обязывает города и исполнителей ежегодно подавать отчет о взаиморасчетах, достижениях, обновлениях, жалобах, ликвидации недостатков и т.д. В целом, инициатива неплохая. Транспорт должен быть безопасен, а бюджет прозрачен. Конечно, одномоментно законопроект всех проблем не решит и вызовет массу негатива со стороны заинтересованных сторон, но направление выбрано верно», - отметил юрист.

Адвокат, управляющий партнер АО «Мисечко и Партнеры» Владимир Мисечко отмечает, что нормы законопроекта обяжут перевозчиков обновить свой транспортный парк и, скорее всего, сделают невозможным использование существующего транспорта, ужесточат аттестационные требования к водителям и дадут возможность лучше контролировать перевозчиков и заказчиков таких услуг.

«Новые требования должны положительно повлиять на качество перевозок, но более чем уверен, что они отразятся и на стоимости перевозок, ведь инвесторы, которые готовы вкладывать средства в обновление транспортного парка, будут ожидать своих доходов», - подытожил эксперт.

Реформа пассажирских перевозок все никак не может войти в активную фазу, хотя этому давно пора случиться. И очень важно, чтобы основную выгоду от перемен получили простые украинцы: чтобы на работу или дачу люди добирались на комфортных, современных автобусах – по-европейски.

Нана Черная

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