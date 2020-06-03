Заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения можно через мессенджеры

В OpenDataBot запустили такую услугу в связи с большим количеством случаев несвоевременной уплаты штрафов.

Онлайн-сервис для работы с открытыми данными OpenDataBot запустил услугу уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через мессенджеры Viber, Messenger и Telegram.

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Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

В OpenDataBot подчеркнули, что запустили такую услугу в связи с большим количеством случаев несвоевременной уплаты штрафов.

«Штраф, который вы оплатили не вовремя, — это одна из самых распространенных причин для попадания в реестр должников. Сейчас в реестре миллион таких случаев. Это почти 20% от всех, что есть в реестре», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, Министерство внутренних дел Украины запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД», позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения и оплатить их.

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