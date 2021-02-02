В Верховную Раду внесли очередной законопроект о "евробляхерах".
Читайте такжеИз-за локдауна украинцы все реже покупают новые авто: самые популярные марки карантинного годаДепутаты разработали документ №4643-д, согласно которому предлагается изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя.
О том, как будут работать новые правила и кого они будут касаться, сообщает Obozrevatel.
Итак, кого именно это будет касаться:
- только "евроблях", ввезенных до 31 декабря 2020-го;
- срок действия закона - 180 дней с момента принятия;
- одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)
- авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" (не позднее 1999 года выпуска) или выше.
- Каким образом будет считаться акциз по новой формуле:
- Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.
Базовая ставка зависит от возраста машины. Если менее 9 лет, то платить ее совсем не нужно.
Далее ставки меняются так:
- машине до 9 лет - 0 евро;
- машине 10 лет - 25 евро;
- машине 11 лет - 50 евро;
- машине 12 лет - 75 евро;
- машине 13 лет - 100 евро;
- машине 14 лет - 125 евро;
- машине от 15 лет – 150 евро.
Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его высчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:
- ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро;
- ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро;
- ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро;
- ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро;
- ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро.
Доплата за дизель составляет 100 евро. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля в возрасте 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.
Итак, по новым правилам:
- машина возрастом 8 лет - 500 евро;
- машина в возрасте 14 лет – 625 евро.
По старым правилам:
- машина возрастом 8 лет - 800 евро;
- машина в возрасте 14 лет – 1 400 евро.
Важно также отметить, что по новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС надо будет заплатить не со всей стоимости автомобиля, а только с акциза.
Добавим, "евробляхеры" никак не могут добиться принятие законопроектов о доступной растаможке. Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится три соответствующих документа.
"Євробляхери" даже протестовали возле правительственного квартала в Киеве с требованием наконец внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.
Сейчас ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости.
Интересно, что по разным данным на сегодня примерно миллион автомобилей требует обязательного таможенного оформления и регистрации на территории Украины.
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