Вопрос растаможки авто до сих пор остается актуальным.

В Верховную Раду внесли очередной законопроект о "евробляхерах".

Читайте такжеИз-за локдауна украинцы все реже покупают новые авто: самые популярные марки карантинного годаДепутаты разработали документ №4643-д, согласно которому предлагается изменить формулу расчета акциза и ввести особые правила для тех, кто не растаможил свой автомобиль вовремя.

О том, как будут работать новые правила и кого они будут касаться, сообщает Obozrevatel.

Итак, кого именно это будет касаться:

только "евроблях", ввезенных до 31 декабря 2020-го;

срок действия закона - 180 дней с момента принятия;

одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)

авто должны соответствовать стандарту "Евро-2" (не позднее 1999 года выпуска) или выше.

Каким образом будет считаться акциз по новой формуле:

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если менее 9 лет, то платить ее совсем не нужно.

Далее ставки меняются так:

машине до 9 лет - 0 евро;

машине 10 лет - 25 евро;

машине 11 лет - 50 евро;

машине 12 лет - 75 евро;

машине 13 лет - 100 евро;

машине 14 лет - 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его высчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро;

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро;

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро;

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро;

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро.

Доплата за дизель составляет 100 евро. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля в возрасте 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет - 500 евро;

машина в возрасте 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет - 800 евро;

машина в возрасте 14 лет – 1 400 евро.

Важно также отметить, что по новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС надо будет заплатить не со всей стоимости автомобиля, а только с акциза.

Добавим, "евробляхеры" никак не могут добиться принятие законопроектов о доступной растаможке. Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится три соответствующих документа.

"Євробляхери" даже протестовали возле правительственного квартала в Киеве с требованием наконец внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.

Сейчас ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости.

Интересно, что по разным данным на сегодня примерно миллион автомобилей требует обязательного таможенного оформления и регистрации на территории Украины.

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Автор: УНИАН