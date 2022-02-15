Проверка на прочность: как Украина выбиралась из транспортной блокады РФ

Путинская Россия продолжает агрессию против Украины. Помимо попытки перевода длящейся восемь лет войны в горячую фазу в начале февраля над нашей страной нависла угроза транспортной блокады. Благодаря оперативной реакции этого удалось избежать.

Накал страстей вокруг возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину и не думает снижаться. При этом вместе с военной составляющей наши противники начали активно использовать методы давления экономического, инфраструктурного и энергетического характера.

И хотя в начале прошлой недели казалось, что разрядка нынешнего кризиса близка, уже в субботу президент США Джо Байден подлил масла в огонь. Он сообщил, что Россия может напасть уже 16 февраля, осуществив перед этим шквал ракетных ударов и кибератак.

Нужно сказать, что поводов для беспокойства предостаточно. И это не только концентрация более 140 тысяч российских войск вблизи украинских границ. Уже 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", которые в любой момент могут обернуться наступлением. Параллельно с этим Россия на 12-19 февраля объявила о проведении у наших границ морских учений с участием десятков боевых кораблей, закрыв для торгового судоходства два района Черного моря и один – Азовского.

Западные страховые компании, в первую очередь Lloyd’s of London, после заявления Байдена не стали медлить и уведомили, что с 15 февраля они прекращают обслуживать военные риски для гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Так как авиалайнеры украинских компаний в основном находятся в лизинге, потому это был вопрос времени, когда реальные владельцы транспортных средств захотят вернуть их домой, чтобы не подвергать себя излишним рискам.

Первой жертвой этого решения страховиков 13 февраля стал самолёт украинского авиаперевозчика SkyUp, от которого лизинговая компания потребовала прервать рейс из Португалии в Киев и посадить борт в Кишинёве. Также SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) уже подтвердила информацию о том, что по требованию лизингодателя вынуждена отправить на хранение в зарубежные аэропорты сразу пять самолётов.

Нидерландская авиакомпания KLM также сообщила, что временно приостанавливает полеты до конца февраля. За ней последовала норвежская авиакомпания Norwegian, которая на основе "комплексной оценки безопасности" приняла решение на время приостановить полеты в Украину.

Оценив нависшую с моря угрозу, Администрации морских портов Украины заявила, что "учения" России могут фактически заблокировать морские пути в отечественные порты.

На горизонте замаячила вполне реальная перспектива как прекращения авиасообщения, так и полной остановки морских грузоперевозок. Наша страна в таких условиях могла надеяться лишь на автомобильное и железнодорожное сообщение с цивилизованным миром через западную границу, за которой расположены наши партнёры и союзники.

Отражение угрозы с воздуха

В этой сложной ситуации Кабинет министров поздно вечером в воскресенье провёл экстренное заседание. Правительство решило выделить из государственного бюджета 16,7 млрд гривень в качестве гарантии покрытия возможных рисков для гражданской авиации, от которых отказались зарубежные страховики.

"Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти средства передадут на специальный счёт Министерства инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность полетов на территории Украины в период с 14 февраля до "урегулирования внешнеполитических угроз". В этой связи чиновниками уже утверждён перечень из двух десятков самолётов, на которые распространяется действие госгарантий.

Такая оперативность помогла избежать худшего сценария. Компания SkyUp уже перешла на работу в штатном режиме без изменений и возобновила продажу билетов на все свои рейсы. А гендиректор компании Дмитрий Сероухов заявил, что SkyUp остается в украинском небе в полном объеме, поскольку смогла договорится со страховщиками при поддержке Мининфраструктуры и правительства.

Вечером 14 февраля компания "Международные авиалинии Украины" сообщила, что будет продолжать выполнение рейсов в полном соответствии с существующим расписанием, оперируя 16 средне-магистральными самолетами.

Но самый главный месседж поступил от Lloyd’s. Британцы заявили, что после решения Кабмина продолжат страховать самолеты, летающие в Украину. Правда, авиаперевозчикам придется адаптироваться к "особым условиям страхования": условия контрактов могут часто пересматриваться — иногда каждые 24 или 48 часов.

Морской коридор жизни

Отражая угрозу с воздуха, Украина оперативно также отыскала в Чёрном море у своих берегов транспортный маршрут с глубинами на уровне 15-22,5 метра, чтобы торговые суда могли безопасно заходить в наши порты.

Для этого специальная техника "Госгидрографии" в рекордные сроки провела линейную съемку структуры дна длиной 450 километров. В ходе исследований была подтверждена безопасность этого коридора, который расположен между так называемой Днестровской банкой и западной границей района незаконных учений РФ.

Благодаря такому быстрому реагированию, Украина не допустила блокирования работы черноморских портов, и жизненно важный для национальной экономики транспортный маршрут был сохранен.

"Благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. Мы зафиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений РФ", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По информации диспетчерской службы Администрации морских портов, по состоянию на 15 февраля все украинские порты работают без ограничений. Открытыми для судов являются Херсонский морской канал, Бугско-Днепровско-Лиманский канал и другие транспортные артерии. Все это очень важно, так как большая часть украинского товарооборота обслуживается именно морским транспортом.

Какими будут последствия

В настоящее время ситуация с транспортными возможностями Украины, благодаря согласованным действиям государства и участников рынка, стабилизировалась.

Как отметил в комментарии УНИАН руководитель Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" Андрей Ярмак, на сегодня нельзя говорить о каких-то катастрофических последствиях для отрасли.

"Слышал о разговорах о том, что некоторые авиакомпании будут просматривать свои графики полетов, смещая ночные полёты на дневное время. К примеру, уже "Air Astana" совершила вместо вечернего рейса дневной рейс. О глобальных изменениях я не слышал, всё происходит согласно расписанию", - отметил он.

Авиационный эксперт Богдан Долинце, в свою очередь, сообщил УНИАН, что произошедшее в среднесрочной перспективе однозначно негативно скажется на украинских авиационных компаниях, которые и без того переживают не лучшие времена.

"Любые потрясения для отрасли имеют финансовые последствия. У нас рынок авиаперевозок и так не полностью восстановился после падения из-за коронавирусных ограничений, а тут ещё один дополнительный удар", - отметил он.

Негативно отразились данные события и на морской отрасли, о чём в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра инфраструктуры по морским вопросам Юрий Васьков.

"Информационная паника, которая существует, уже привела к тому, что стоимость перевозки, то есть, фрахтовой ставки, увеличивается. Это всё ложится на экспортёров и импортёров, а также конечного потребителя продукции. Цены на морские перевозки уже растут – и в направлении Азовского моря, и в направлении Чёрного", - отметил он.

Грамотное использование временной передышки

Россия уже заявила о том, что начала отводить на места постоянной дислокации часть своих военных, задействованных в учениях в Беларуси. Вполне возможно, что хозяин Кремля Владимир Путин так и не отважится броситься в кровавую авантюру с нападением на нашу страну.

Пока можно констатировать: Украина смогла выйти из искусственно созданной кризисной ситуации и сорвала попытку транспортной блокады. Однако, эксперты полагают, что расслабляться нам пока рано и подобные проверки нашей прочности коварные северные соседи будут устраивать и в дальнейшем.

"За последние семь-восемь лет это неоднократно происходило, в том числе, может быть такой вариант, что одни учения закончились, следующие начались. Та же стоимость проведения или организации таких учений не настолько велика с точки зрения возможных торгов, чтобы от неё отказать", - высказал мнение эксперт Богдан Долинце.

События последних дней показали, что у непредсказуемых северных соседей есть достаточно рычагов, чтобы атаковать Украину не только непосредственно военной силой. Достаточно создать видимость угрозы, что уже бьёт и по без того слабой отечественной экономике.

Что этому можно противопоставить? Укреплять свою обороноспособность по всем направлениям, повышать благосостояние граждан, активно развивать национальную экономику и наш логистический потенциал, от которого зависит стабильность украинского экспорта. Также хотелось бы надеяться, что украинская власть сделает выводы из нынешнего февральского кризиса и в дальнейшем уже будет заблаговременно готовить план конкретных действий в форс-мажорных ситуациях, а не станет в экстренном порядке тушить пожар. Как мы поняли, в соседней стране всегда найдутся желающие подлить масла в этот огонь.

Дмитрий Шварц