Украинцы предпочитают коммерческих авто: топ-5 популярных марок

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat с результатом 275 коммерческих авто.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в июле, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, вырос на 11% и составил 1165 авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Согласно статистике "Укравтопрома", лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat с результатом 275 коммерческих авто. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза.

Второе место в рейтинге у Peugeot - 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки увеличился почти в 2,2 раза.

Третий показатель у Renault - 127 регистраций, что на 39% меньше результата годичной давности.

На четвертой позиции рейтинга Mercedes-Benz с 80 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Мерседесов выросли на 86%.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, который реализовал в июле в Украине 72 машины, на одну больше, чем год назад.

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тысячи авто.

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