Продажи электрокаров в Украине упали в 14 раз

Бестселлером среди зарегистрированных в апреле электромобилей стал AUDI E-Tron, его выбрали 10 автомобилистов.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в апреле текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 14 раз – до 38 единиц.

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Как сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", в апреле были зарегистрированы только новые электромобили.

Причиной снижения является карантин, во время которого сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно старые авто всегда составляли львиную долю украинского рынка электромобилей.

Бестселлером среди зарегистрированных в апреле электромобилей стал AUDI E-Tron, этот электрический кроссовер выбрали 10 автомобилистов.

На втором месте по популярности сразу два электрокара - BMW i3 и PORSCHE Taycan, в активе которых по 7 апрельских регистраций.

По четыре регистрации у HYUNDAI Ioniq Electric и JAGUAR I-Pace, и это третий результат месяца.

Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 автомобилей на электротяге (159 новых и 1588 подержанных).

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.