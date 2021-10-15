Приехали. Украинцам без прививки, сертификата вакцинации или негативного теста лучше сидеть дома

Стремительные темпы новой волны COVID-19 заставили Кабмин пересмотреть правила межобластных пассажирских перевозок. Вопросы работы городского транспорта местные власти будут решать на свое усмотрение. Новые ограничения начнут действовать с 21 октября. УНИАН разбирался, к чему стоит готовиться украинцам.

На статистику новых заболевших COVID-19 страшно смотреть – Украину вот-вот накроет новая волна коронавируса. И Кабмин, учитывая рекомендации Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об эпидсостоянии регионов, принимает решение ужесточать или смягчать карантинные ограничения в том или ином регионе.

Еще в конце сентября вся Украина перешла из "зеленой" в "желтую" карантинную зону. А уже сегодня пятнадцать областей из "желтой" зоны - Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская - переведены в более опасную "оранжевую". Одна из них - Херсонская - с 15 октября "окрасится" в рисковый красный цвет эпидопасности. Еще пять регионов - Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области - находятся в шаге от этого.

Одно из решений, которые помогают сократить стремительный рост заболевания, - сокращение контактов между людьми. Правда, уже обжегшись на тотальном локдауне, сейчас власти действуют иначе. Чтобы максимально сократить перемещение населения по стране и, как следствие, снизить распространение COVID-19, Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок. Такой себе гибридный локдаун, чтобы стимулировать украинцев вакцинироваться.

Поездки по новым правилам

Новые правила перемещения украинцев по стране касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Но действовать будут только на межобластных маршрутах автобусов, самолетов или поездов. Городских и внутриобластных перевозок решение Кабмина не касается.

Так, с 21 октября межобластные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнями эпидопасности будут разрешены только при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из документов:

подтверждение получения полного курса вакцинации или одной дозы вакцины (для регионов "желтого" уровня);

сертификата вакцинации от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, разрешенной ВОЗ, отрицательный результат ПЦР-теста, или подтверждение о перенесенном ковиде. Чтобы избежать фальсификаций, эти документы должны быть подтверждены с помощью Единого государственного веб-портал электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дия" (для "красных" и "Оранжевых" зон);

отрицательный результата тестирования методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Ответственность за наличие этих документов несет перевозчик. То есть, показать их нужно будет вместе с билетом.

"Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденная мера для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", – пояснил ситуацию министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По информации МОЗ, всего в Украине уже сделали 14 124 223 прививки. Первую дозу получили 7 774 484 человека, полностью вакцинировались — 6 349 739. То есть, украинцев, которым будет доступен междугородний транспорт, не очень много.

Городские перевозки: "наброски" чиновников

Если с областными перевозками в правительстве разобрались, то с городским общественным транспортом дела обстоят сложнее. Здесь решение о дополнительных мерах по ужесточению противоэпидемических правил принимают местные власти. И, по словам заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, во время возможного локдауна Кабмин, вероятнее всего, не будет рекомендовать им ограничить работу городского общественного транспорта.

Кузин отметил, что такая остановка "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, но не дает какого-то дополнительного эпидемиологического влияния".

В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в результате все же возобновляли и возвращались к значительно более слабым карантинным нормам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических требований во время перевозки, ограничение количества людей в транспорте, вывод дополнительного резервного количества подвижного состава… Это лучше, чем прекращение его функционирования. Поэтому, вероятнее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование местного или городского транспорта", - отметил Кузин.

Впрочем, в некоторых населенных пунктах жестко ограничивать доступ горожан к общественному транспорту начали еще до вышеупомянутого решения Кабмина. К примеру, в Мелитополе наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус для проезда стало обязательным с 7 октября.

Причинно-следственная связь

В целом, то, как транспортный вопрос во время ужесточения карантинных правил решает местная власть, украинцы уже прочувствовали на себе и в прошлом, и в текущем году. Снижение наполненности транспорта до 50% привело к километровым очередям на остановках.

Как местная власть решает транспортный вопрос в условиях карантинных ужесточений, в прошлом году и начале нынешнего украинцы прекрасно убедились. Километровые очереди на остановках из-за ограничений до 50% наполненности транспорта, уменьшение подвижного состава (частные перевозчики сокращали количество техники на маршрутах, заявляя, что им с таким минимумом пассажиров – работать лишь в убыток), небывалый рост цен на такси…

Нет никаких гарантий, что сейчас транспортный коллапс не повторится. В готовящемся перейти в "красную" зону Херсоне это уже происходит. После решения местной власти о введении "транспортных" карантинных ограничений, тут уже сократилось количество частных перевозчиков на маршрутах. Водителям коммунального транспорта приходится всеми силами отбиваться от возмущенных пассажиров, которым, по их словам, хоть пешком иди. Людей возмущает не правило по ограничению количества пассажиров, а то, что уменьшилось количество транспорта на линиях.

В мэрии города признают, что коммунального транспорта недостаточно, чтобы удовлетворить потребности горожан. Но обещают решить проблему, хотя и сетуют, что весь местный транспорт уже работает в усиленном режиме.

Пока ситуация в городе не стабилизировалась, полицейские в Херсоне усиленно контролируют отсутствие "стоячих" пассажиров и штрафуют водителей, нарушающих это требование. Причем штраф немалый – 17 тысяч гривен. Вот только этот контроль не решает транспортную проблему.

Как тут не согласиться с советом Кузина местной власти: нужно выводить на линии дополнительный, резервный подвижной состав. Вот только где же его взять? И, к сожалению, такая "транспортная" ситуация не только в Херсоне. Поэтому транспортного коллапса скоро можно ожидать в любом регионе Украины.

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter