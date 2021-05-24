Евросоюз сегодня также рассмотрит возможность запрета на полеты через воздушное пространство Беларуси для всех европейских авиакомпаний.

Правительство Польши намерено запретить своей авиакомпании LOT выполнять полеты через территорию Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как отмечает польское издание RMF FM, соответствующее решение власти планируют объявить в ближайшее время.

Отмечается, что сейчас только два маршрута пересекают воздушное пространство Беларуси - это рейсы в Москву и Минск. Поэтому, решение польских властей фактически будет означать отмену рейсов в Минск, а полеты в российскую столицу будут проходить по более длинному маршруту в обход Беларуси.

В Польше опасаются, что режим Лукашенко может захватить еще один польский самолет с пассажирами (самолет авиакомпании Ryanair, который заставили сесть в Минске, зарегистрирован в Польше на местную "дочку" ирландского лоукостера, - УНИАН). МИД Польши также предупредил граждан, публично критикующих Лукашенко, отказаться от поездок в Беларусь.

Как отмечает RMF FM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложит на саммите лидеров ЕС, который начинается сегодня вечером в Брюсселе, полностью запретить европейским авиакомпаниям летать через белорусское воздушное пространство.

Издание Bloomberg подтвердило, что рассмотреть ограничения на полеты лидеры стран ЕС планируют сегодня вечером.

В частности, Евросоюз рассмотрит возможность приостановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь, запрет белорусским авиаперевозчикам совершать посадку в аэропортах ЕС, а также блокировки наземных перевозок из Беларуси в ЕС.

Читайте такжеНарушение Чикагской конвенции: ICAO прокомментировала принудительную посадку самолета в Минске

Напомним, по меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic уже облетели воздушное пространство Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий