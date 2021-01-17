Для пассажиров УЗ ослабят требование с наличием документов для посадки.

"Укрзализныця" намерена запустить поезда на территорию, которая граничит с оккупированным Россией Крымом.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава компании Владимир Жмак, пишет НВ.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал он.

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Жмак также напомнил, что недавно был запущен поезд в фактически пригород оккупированного Донецка - прифронтовую Авдеевку. При этом он отметил, что с гуманитарной и экономической точки зрения для компании является невыгодным прекращение пассажирского сообщения с оккупированными территориями и РФ.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях", - сказал глава УЗ.

Он также анонсировал, что вскоре для посадки в поезд будет достаточно предъявить ксерокопию документов или аналог в приложении "Дія".

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Автор: Юрий Годован