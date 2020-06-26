Серийный электрокроссовер Nissan Ariya представят в июле (видео)
Японский автопроизводитель Nissan объявил дату анонса долгожданного электрического кроссовера Nissan Ariya, который поможет хэтчбеку Nissan Leaf удерживать интерес публики к электромобилям бренда.
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Об этом сообщает портал ITC.ua.
"Одноименный концепт был впервые показан на Токийском автосалоне в октябре прошлого года, а его серийную версию представят 15 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Представители бренда утверждают, что разница между концептом и серийной версией Nissan Ariya будет минимальной, приведя в качестве примера другие пары концепт-серийная модель.
Электрокроссовер Nissan Ariya получил новую электрическую полноприводную платформу CMF-EV с двумя двигателями на каждой из осей. По данным инсайдеров, серийный электрокроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд, а запас хода составит 480 км (300 миль по измерительному циклу EPA). Блок батарей неизвестной пока емкости будет охлаждаться с помощью жидкости.
Во время анонса нам расскажут точные характеристики, время выхода на рынок и ценник новинки.
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