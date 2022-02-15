Украинский суд решил, как наказать пять судов, которые незаконно попали в Крым.

Херсонским городским судом наложены аресты еще на пять судов, нарушивших порядок въезда и выезда на оккупированный полуостров Крым.

Об этом сообщила прокуратура АР Крым и г. Севастополь.

Как отмечается, в настоящее время уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.

В прокуратуре напомнили, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов в оккупированном Крыму, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Однако некоторые иностранные суда, нарушая законодательство, осуществляют заходы в Крым. В связи с этим расследуется уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Отмечается, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты временно оккупированного полуострова правоохранительные органы автономии квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

"В целом благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, которые заходят в закрытые порты Крыма: из 162 с 2014 года до единичных случаев на сегодняшнее время", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым и объявила "своим". Украина и ряд ее западных партнеров наказали РФ за агрессии – ввели санкции.

В конце 2020-го генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в течение года судами был наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов использовались для осуществления полетов в Крым, и 50 морских судов, незаконно заходивших в закрытые морские порты полуострова.

Вас также могут заинтересовать новости: