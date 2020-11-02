Средняя стоимость сжиженного газа с начала года составила 11,15 гривни/литр.

Средняя цена на сжиженный газ на АЗС в октябре выросла на 7% и составила 12,6 гривни/литр.

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Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Отмечается, что сети OKKO, WOG и SOCAR постепенно повышали цены на АЗС по всей стране до уровня 13,48-13,49 гривни/литр (+70-80 копеек/литр за месяц). В сети Glusco цена выросла на 5% - до 12,55 гривни/литр.

Хроника подорожания автогаза

За месяц на АЗС Avantage7 и "БРСМ-Нафта" в Киеве автогаз подорожал на 60 копеек/литр - до 12,05 гривни/литр и 12,79 гривни/литр.

Сообщается, что таким образом, средняя стоимость сжиженного газа за 10 месяцев 2020 года составила 11,15 гривни/литр. Аналогичный показатель в 2019 году составлял 12,22 гривни/литр. То есть в этом году автогаз на АЗС продавался на 8,7% дешевле. Такая динамика обусловлена низким уровнем оптовых цен в первой половине года из-за влияния низкого спроса и падения стоимости на мировом рынке из-за пандемии Covid-19.

Что этому предшествовало

Потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.

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Автор: Игорь Орел