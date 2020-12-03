Китайская компания AutoX стала первой в Китае, кто выпустил на дороги беспилотные авто без людей в салоне и при этом сразу же отказалась от удаленных операторов.

Компания AutoX первой запустила на дорогах общего пользования Китая тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителя в салоне и удаленного оператора, сообщает TechCrunch. Тестирование проходит в центре Шэньчжэня и в нем принимает участие 25 автомобилей.

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Об этом сообщает портал N+1.

"Обычно разработчики беспилотных автомобилей тестируют их в несколько этапов. Сначала первичные прототипы ездят по полигону, затем после обкатки их выпускают на слабо загруженные дороги общего пользования с одним или двумя инженерами, после долгого тестирования и исправления ошибок машины оставляют без людей в салоне, но под присмотром удаленного оператора, который может либо напрямую перехватить управление, либо показать путь или разрешить проехать там, где это запрещено правилами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поводу конечного этапа развития беспилотников у разработчиков есть разногласия: некоторые считают, что уже сравнительно скоро машины будут ездить полностью самостоятельно, справляясь с абсолютно любыми ситуациями, другие же считают, что пятый (самый высокий) уровень автономности вряд ли достижим и беспилотным автомобилям, по крайней мере в ближайшие десятилетия, понадобятся удаленные операторы, способные подсказать выход из нестандартной ситуации.

"Китайская компания AutoX стала первой в Китае, кто выпустил на дороги общего пользования беспилотные автомобили без людей в салоне и при этом сразу же отказалась от удаленных операторов, присматривающих за движением машины", - подчеркивает издание.

В тестировании используются 25 гибридных минивенов Chrysler Pacifica, оборудованных лидарами, радарами и камерами, а также имеющих высокоточную 3D-карту местности, по которой они ездят. Эту же модель из-за возможности электронного управления всеми основными узлами и удобства подключения компьютеров и датчиков используют многие другие разработчики, в том числе Waymo, Voyage и Aurora.

Тестирование происходит в деловом центре Шэньчжэня — одного из крупнейших городов Китая, который считается местом с самой высокой концентрацией технологических компаний. AutoX показала ролик с пробными заездами, во время которых в машине сидели пассажиры и даже собака, но во время тестовой программы автомобили не будут работать в качестве роботакси, доступных всем желающим.

Летом AutoX получила подобное разрешение на тестирование беспилотных автомобилей без человека в салоне от властей Калифорнии, причем она стала лишь третьей подобной компанией после Waymo и Nuro. Вероятно, одной из причин этого стало то, что AutoX стала одним из лидеров последнем в рейтинге самостоятельности беспилотников, ежегодно составляемом властями штата: в среднем автомобили AutoX проезжали 17,2 километра без необходимости во вмешательстве оператора за рулем. Примечательно, что рейтинг возглавила другая китайская компания Baidu, обошедшая традиционных лидеров в виде Waymo и Cruise.

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Автор: УНИАН