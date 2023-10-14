Ferrari планирует расширить криптовалютную схему на рынок Европы до первого квартала следующего года.

Итальянский автомобильный концерн Ferrari дал согласие на продажу своих автомобилей в США и Европе за криптовалюту.

Как сообщает Reuters, решение было принято по просьбе молодых инвесторов, которые заработали свое состояние благодаря криптовалютным операциям.

Для реализации этого плана Ferrari обратилась к одному из ведущих криптовалютных платежных процессоров BitPay для внедрения первого этапа в США. Теперь покупатели могут совершать транзакции с помощью биткоинов, Ethereum и USDC.

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Итальянская компания, продавшая 13 200 автомобилей в 2022 году с ценами от более чем 200 тыс. до 2 млн евро, намерена расширить криптовалютную схему на рынок Европы до первого квартала следующего года. После этого планируется расширение на другие регионы, где использование криптовалют является юридически приемлемым.

В первой половине 2023 года Ferrari доставила более 1800 автомобилей на американский рынок.

Европа, Ближний Восток и Африка составляют самый большой рынок для Ferrari, на который приходится 46% от общего объема поставок автомобилей в первой половине этого года.

Война в Украине и Ferrari

В марте 2022 года, сразу же после российского вторжения в Украину, стало известно о том, что Ferrari разрывает деловые отношения с РФ. Ferrari заявила о приостановке производства автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления.

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