По словам председателя Ассоциации перевозчиков Киева и области, первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам.

После завершения усиленных карантинных ограничений, которые продлятся с 8 по 24 января, в Киеве могут подняться цены на маршрутные такси, в зависимости от сложности маршрута цена увеличится до 10-12-15 гривень.

Об этом в эфире Громадського радио рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

«Первый локдаун, когда транспорт простоял два месяца, очень больно ударил по всем перевозчикам. Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока многие киевские маршруты сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами», - объясняет он.

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По его словам, по всей Украине пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 40-50% из-за ограничений и дистанционной работы многих предприятий.

Моисеенко добавил, что цены планировали поднимать еще летом.

Сейчас в Киеве работают 18 частных перевозчиков на 150 маршрутах.

На днях в Киеве уже повысили стоимость проезда в одном из маршрутных такси.

Инциденты с маршрутками Киева

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Автор: Леся Лещенко